Oudewater: "Wie heeft rotte vis bij ons bezorgd?"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 11:39 uur | update: 11:40 uur

De vis zat in dit pakketje. Foto: Woerden TV

OUDEWATER - In de brievenbus van de gemeente Oudewater zat maandagochtend een dode vis. Het dier zat in een pakketje met daarop de tekst: "Bedankt namens 500 vissen, prutsers".



"Groeten uit de Pijpenvliet", staat er ook op. Dat is volgens Woerden TV het stukje water dat vanuit de Hollandse IJssel naar de Damweg loopt.



De gemeente wil graag weten wie de dode vis heeft bezorgd en doet onderzoek. Zo wordt bekeken of het bekend is dat er dode vissen in de Pijpenvliet liggen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht