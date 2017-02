Gevangenisstraf voor overvaller tankstation Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 13:18 uur | update: 13:49 uur

SOEST/BAARN - Een 32-jarige man uit Soest krijgt twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk voor het beroven van een benzinestation tussen Soest en Den Dolder. De man had in de tankwinkel met een nepwapen gedreigd en 135 euro uit de kassa gestolen.



De overval werd gepleegd in het Gulfstation in Baarn, aan de provinciale weg tussen Soest en Den Dolder. De Soester werd dezelfde avond nog opgepakt op de Dorresteinweg in zijn woonplaats. Hij was onder invloed van alcohol en drugs.



De rechtbank zegt dat hij behandeld moet worden voor zijn verslaving en dat de reclassering daar toezicht op moet houden. De man moet onder meer meewerken aan urinecontroles.



