Infoborden sturen busreiziger Utrecht Centraal het bos in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 6 februari 2017, 14:12 uur | update: 14:12 uur

De verschillende informatieborden. Foto: Twitter André van Schie

UTRECHT - Schermen op Utrecht Centraal die vertrektijden van bussen aangeven zorgen voor veel verwarring. Ze geven niet dezelfde informatie.



VVD-raadslid André van Schie windt zich erover op. Hij stelt op Twitter voor om de borden weg te halen en te vervangen door ouderwetse boekjes. Op foto's laat hij zien dat het ene scherm veel meer én andere informatie heeft dan het andere scherm.



Zo staat op het ene scherm dat bus 1 over zeven minuten naar Hoograven gaat, terwijl op het andere bord staat dat die bus over drie minuten vertrekt. Bovendien vertelt één bord niet dat lijn 1 ook de andere richting op gaat, namelijk naar de Vechtsebanen.



U-OV

Ook U-OV maakt zich boos over de verschillen. Woordvoerder Fabian Wegewijs legt uit hoe het zit: "De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de meeste schermen met vertrektijden voor de bus. Die staan bij de perrons, maar er staan er ook een paar in de stationshal. De informatie op die schermen is correct. Ook de NS heeft een paar schermen staan. Die staan in de servicewinkel van NS. En daar gaat het fout."



"Zij hebben de schermen niet goed geconfigureerd", zegt Wegewijs. "Waardoor een groot deel van de informatie wegvalt. Bovendien geven ze de verkeerde kleuren weer. U-OV heeft de NS daar al veel vaker op gewezen, maar er verandert niets.''



De NS heeft nog niet gereageerd op de kritiek van Van Schie en U-OV.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht