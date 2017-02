Granaat gevonden in Nieuwer ter Aa

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 14:19 uur | update: 14:39 uur

De gevonden granaat Foto: Politie Stichtse Vecht

NIEUWER TER AA - De politie Stichtse Vecht heeft een granaat gevonden langs de Oukoopse dijk in Nieuwer ter Aa.



Een getuige meldde maandagochtend dat er mogelijk een explosief lag langs de dijk. De politie stuurde er een gespecialiseerde explosievenverkenner (EV'er) op af.



De specialist heeft vastgesteld dat het om een niet afgeschoten 42 inch Engelse granaat gaat. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het projectiel bij de Haarrijnse Plas tot ontploffing gebracht. Dat is volgens de politie goed en veilig verlopen.



Hoe de granaat op de Oukoopse dijk in Nieuwer ter Aa is terechtgekomen, is niet bekend.



