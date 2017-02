Dries Mertens steunt gay-voetballers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 14:51 uur | update: 15:04 uur

UTRECHT - Dries Mertens steunt voetballers die uit de kast komen. De Vlaamse aanvaller, die doorbrak bij FC Utrecht en nu naam maakt bij Napoli, heeft zijn schouders gezet onder het diversiteitsproject Heroes of Football



Zo bezocht Mertens amateurspeler Danilo om hem een hart onder de riem te steken. "Jij bent een voorbeeld voor iedereen, want ik zie hoe gelukkig je bent sinds je verteld hebt dat je homo bent", zegt de Belg tegen Danilo in een filmpje op YouTube.



"Door jongens zoals jij, zal het meer en meer positief bekeken worden. Want ťťn of twee spelers die uit de kast komen is niet genoeg. Meer voetballers moeten dit durven, dan zal iedereen het accepteren", aldus Mertens.



Heroes of Football is een Europees initiatief om ervoor te zorgen dat iedereen in het voetbal onbekommerd zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele voorkeur.



Mertens bewaart warme herinneringen aan Utrecht. De dribbelaar heeft er nog altijd een appartement, vertelde hij in oktober aan FC Utrecht TV. "Het is een superleuke stad, een echte studentenstad. Zoiets als Leuven, waar ik ook een huis heb", aldus Mertens.



