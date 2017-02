E-sporter FC Utrecht begint FIFA-competitie met gelijkspel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 15:19 uur | update: 15:19 uur

UTRECHT - De E-sporter van FC Utrecht heeft zijn eerste wedstrijd in de onlangs opgerichte E-divisie met 2-2 gelijkgespeeld tegen Sparta. Een gelijkspel met een overwinningsrandje, want Lode de Boo maakte een 2-0 achterstand ongedaan.



De Boo werd onlangs vastgelegd door FC Utrecht toen hij een FIFA-toernooi op de club won. Alle andere Eredivisie-clubs hebben ook een gamer aangetrokken. Alle gamers gaan het nu tegen elkaar opnemen.



Maandag was de eerste speeldag. Opvallend is dat de E-sporters wel in hun eigen clubkleuren spelen, maar dat de voetballers in de teams niet overeenkomen met de realiteit.



WEDSTRIJDVERSLAG

Aanvankelijk ging de wedstrijd gelijkop. Maar kort voor rust nam Frank van der Slot, de E-sporter van Sparta, brutaal de leiding. In de 36e minuut werd het 1-0 toen Antoine Griezmann een rebound binnenschoot. N'Golo Kantť maakte enkele minuten later 2-0.



Nog voor de pauze rechtte Lode de Boo de rug. In minuut 44 scoorde hij met FC Utrecht-speler Romelu Lukaku met een geplaatst schot in de verre hoek 2-1. De gelijkmaker kwam niet veel later van het hoofd van Bacary Sagna, die scoorde uit een corner.



De wedstrijd in z'n geheel terugkijken kan hier. Op de website van de E-divisie is informatie te vinden over de kersverse game-competitie.



