Aannemer Baarn laat slib verplaatsen

EEMNES - In Baarn wordt weer gewerkt bij het omstreden baggerdepot aan de Achtereemlandseweg. De gemeente heeft geŽist dat de aannemer vervuilde bagger uit de Eem daar voor 10 februari weghaalt, maar de afgelopen weken gebeurde er niets.



Nu de deadline nadert is er ineens koortsachtige activiteit te zien bij het depot. De vervuilde bagger wordt met meerdere vrachtwagens naar een loswal in Eemnes gereden en in schepen gestort. Over de bestemming is niets bekend.



In de afgelopen maanden was het zoeken naar een bestemming voor de bagger, die slecht is voor het milieu, een knelpunt. Verschillende gemeenten en waterschappen hebben het slib geweigerd, waardoor de deadline van de ruiming elke keer werd verlegd.



