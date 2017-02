Huisarts Overvecht wil meer tijd voor patiënt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 15:56 uur | update: 16:02 uur

UTRECHT - Huisartsen uit achterstandswijken hebben in Den Haag actiegevoerd om een groter deel van het budget voor de gezondheidszorg te krijgen. In achterstandswijken is nu eenmaal meer zorg nodig, zegt Jacqueline van Riet, die huisarts is in de Utrechtse wijk Overvecht.



Bewoners van probleembuurten zijn gemiddeld veel zieker, zegt Van Riet. "Iemand in Overvecht kan op zijn 35ste al zijn eerste chronische ziekte te pakken hebben, terwijl dat in andere wijken pas op je 52ste is." Daarnaast voelen ze zich ongezonder. "Er zijn meer problemen met financiŽn en eenzaamheid. Als je ook nog voor je zieke moeder moet zorgen, vergroot dat de stress."



Overvecht werd in 2015 uitgeroepen tot ongezondste wijk van het land. Volgens de huisarts is niet ťťn op ťťn te zeggen dat de slechtere gezondheid te maken heeft met levensstijl: "Gezondheid is een complex begrip. Al die onderliggende factoren maken dat iemand op een gegeven moment naar de dokter gaat."



TIJDGEBREK

Als voorbeeld vertelt de huisarts over een vrouw met keelpijn die ze vorige week behandelde. "Er was medisch niet zo veel aan de hand, maar ze had zo veel zorgen aan haar hoofd dat haar emmertje overliep. Dan krijg je een conflict aan de balie. Eigenlijk wil je tijd nemen om te luisteren naar haar problemen en naar de juiste hulpverlener door te verwijzen. Als je dat tig keer op een dag meemaakt, is het niet gezond. Ook niet voor de dokter."



Het probleem ligt volgens Van Riet dan ook vooral in tijdgebrek en extra geld kan daar bij helpen. "Dat de huisarts het zelf ook anders moet organiseren is inmiddels duidelijk geworden. Er moet meer tijd komen, meer huisartsen en een andere manier van werken."



