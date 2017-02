Eethuis Amersfoort dicht na drugsvondst

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 16:13 uur | update: 16:29 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Burgemeester Bolsius van Amersfoort heeft eethuis Miza aan de Soesterweg per direct gesloten. Hij reageert daarmee op de vondst van drugs in het restaurant.



Het mediterraanse eethuis blijft de komende twee weken dicht. Afgelopen vrijdag trof de politie bij een inval in het pand handelshoeveelheden hasj aan. Een 26-jarige man uit Amersfoort en een 29-jarige man uit Woudenberg zijn opgepakt.



De politie doet onderzoek in het restaurant. De gemeente beslist over twee weken of Miza definitief gesloten wordt.



