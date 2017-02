Scholieren uit heel Europa te gast in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 17:34 uur | update: 17:35 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Middelbare school 't Atrium in Amersfoort is begonnen met de Europaweek. De school vindt, enigszins in tegenspraak met de anti-Europese tijdgeest, een open blik naar buiten belangrijk.



160 Scholieren uit Litouwen, Portugal, SloveniŽ, BelgiŽ, ItaliŽ en Spanje zijn deze week op bezoek in Amersfoort. Ze logeren bij leerlingen van Havo- en VWO-4 van 't Atrium. Ze werden ontvangen in de aula, waarna ze een rondleiding kregen door de stad.



"Engels is niet mijn sterkste vak, dus ik had het papier wel nodig om alles goed te kunnen vertellen", zegt Mike van Putten, een van de leerlingen die de rondleidingen verzorgden. Toch maakte Amersfoort voldoende indruk. "Ik vind het heel leuk hoe iedereen zich met de fiets verplaatst", aldus de Spaanse Manuela Marulanda.



Scholengemeenschap 't Atrium organiseert al jaren uitwisselingen tussen leerlingen uit Europa. De school noemt het juist nu belangrijk om andere culturen te leren kennen. "Taal is een barriŤre en je geduld wordt op de proef gesteld, begrijp je elkaar wel goed", zo schetst projectcoŲrdinator Bianca van der Heijden het nut van de uitwisseling. "Je leert dat op te lossen en zo krijg je een bredere visie op de wereld."



Later dit jaar gaan de leerlingen uit Amersfoort zelf ook op reis.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter.

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



