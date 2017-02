OM wil cel voor roofoverval Wijk bij Duurstede

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 16:51 uur | update: 17:32 uur

WIJK BIJ DUURSTEDE - Het OM heeft maandenlange celstraffen geŽist tegen de twee mannen die worden verdacht van een gewelddadige woningoverval in Wijk bij Duurstede.



Mark T. (43) moet van de aanklager twee jaar de gevangenis in waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Zijn kompaan Mark B. (30) hoorde andehalf jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen zich eisen. Het verschil komt volgens het OM doordat T. al een strafblad heeft.



De mannen zouden in oktober vorig jaar een huis zijn binnengedrongen. Volgens het OM schopten en bedreigden ze de bewoner. Ook stalen ze enkele spullen van hem.



Beide verdachten ontkennen schuld. Ze wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. De ťťn zegt dat de ander hem naar huis zou brengen en hij ineens in het huis van het slachtoffer terecht kwam. De ander zegt dat hij slechts chauffeur was en dat de andere man verhaal wilde halen over een openstaande schuld. Over twee weken doet de rechter uitspraak.



