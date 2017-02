House of Cards-componist in TivoliVredenburg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 18:39 uur | update: 18:55 uur

Foto: Valerie Kuypers ANP

UTRECHT - Componist Jeff Beal komt naar Utrecht. De maker van de muziek voor onder meer House of Cards, Pullock en Appaloosa vertelt zondagmiddag 23 april in TivoliVredenburg over zijn werk.



Aansluitend wordt het door hem gecomponeerde House of Cards in Concert gehouden. Onder de noemer 'An Afternoon with Jeff Beal' vertelt de componist onder meer over zijn samenwerking met House of Cards-regisseur David Fincher en over de titelsong van de populaire Netflixserie, waarin hij zelf trompet, piano ťn gitaar speelt. Ook de eerste schreden op het presidentiŽle pad van Donald Trump in de VS zullen niet onbesproken blijven.



Seizoen 5 van het politieke epos House of Cards gaat eind mei in premiŤre op Netflix. Het optreden in Utrecht loopt daar op vooruit.



