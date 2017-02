Artikel 1 in hal provinciehuis

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 19:38 uur | update: 20:39 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Provinciale Staten heeft een motie van GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50Plus aangenomen om artikel 1 van de Grondwet een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis.



Artikel 1 is het grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt. Letterlijk gaat de wetstekst als volgt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."



Volgens de indieners leidt het verharde klimaat in de samenleving er steeds vaker toe dat mensen zich onprettig en soms zelfs gediscrimineerd voelen. Om die reden is het van belang om het grondwetsartikel meer onder de aandacht te brengen, zeggen zij.



VVD, PVV, ChristenUnie en de SGP stemden tegen de motie.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht