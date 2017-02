Inwoners Doorn in actie voor behoud zwembad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 20:38 uur | update: 20:45 uur

Veel demonstranten hebben knuffels meegenomen om hun protest kracht bij te zetten. Foto: Rob Jorg (via Twitter)

DOORN - Een protest tegen de voorgenomen sluiting van zwembad Woestduin in Doorn wordt vanavond druk bezocht. Veel mensen zijn naar het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug gekomen om hun onvrede te uiten over het plan.



Het college van B&W vindt dat er geen geld is om drie zwembaden open te houden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en besloot vorige maand dat Woestduin dicht moet. Inwoners van Doorn begonnen daarop een petitie via Facebook.



De kwestie wordt maandag behandeld tijdens een raadsinformatieavond. Mensen mogen daar meepraten en in discussie gaan met raads- en collegeleden. VVD-fractievoorzitter Rob Jorg stelt dat er een recordaantal bezoekers is voor een raadsbijeenkomst in Utrechtse Heuvelrug.



Alle andere agendapunten die maandagavond zouden worden behandeld, zijn inmiddels geschrapt.



