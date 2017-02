VEH: veel verborgen fouten in energierekening

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 21:12 uur | update: 21:13 uur

AMERSFOORT - In de energierekening die mensen op de mat krijgen zitten nog steeds vaak lastig te ontdekken fouten. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) in Amersfoort. De VEH roept toezichthouder ACM op een onderzoek in te stellen en met maatregelen te komen.



De rekening is nu zo complex opgesteld dat fouten veelal alleen door experts te ontdekken zijn. "Dit kan zo niet langer", vindt VEH-directeur Cindy van de Velde. "Door toekomstige ontwikkelingen, zoals meer eigen energieopwek met zonnepanelen en flexibele energieprijzen per uur, wordt het nog belangrijker dat de nota overzichtelijk wordt en dan ook klopt."



In 2014 trok de belangenorganisatie ook al aan de bel over de noodzaak van een duidelijkere en beter te controleren energierekening. Bij een recente controle van ruim tweehonderd nota's werden echter opnieuw veel fouten geconstateerd, bij diverse energieleveranciers. Het ging vaak om tientjes en soms om honderden euro's die mensen te veel betaalden.



De VEH wijst er ook op dat consumenten nu nog te vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd, als ze een fout constateren op hun rekening.



