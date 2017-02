Eerste uitzege beloften FC Utrecht in Jupiler League

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 6 februari 2017, 21:56 uur | update: 21:56 uur

UTRECHT - Jong FC Utrecht heeft zijn eerste uitoverwinning in de Jupiler League behaald. In Waalwijk was de ploeg van trainer Robin Pronk met 2-1 te sterk voor RKC.



In de eerste helft waren de beste kansen voor de thuisploeg, al kreeg ook Jong FC Utrecht mogelijkheden op een voorsprong. In de 37ste minuut viel de 0-1. Gyrano Kerk schudde twee RKC-verdedigers van zich af en schoof de bal binnen.



Na rust drukte RKC de Utrechters steeds verder terug. Na een uur spelen viel de gelijkmaker, waarbij Pieter Langedijk profiteerde van slap verdedigen van de FC Utrecht-beloften.



Jong FC Utrecht had het even moeilijk, maar overleefde het Waalwijkse offensief. Elf minuten voor tijd bediende Kerk met een handig hakje Odysseus Velanas, die de winnende treffer op de borden zette.



