Rechtbank beoordeelt of moordenaar Sybine in tbs-kliniek blijft

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 06:07 uur | update: 06:49 uur

Martin C. voor de rechtbank in 2000. Foto: ANP

MAARN/DOORN - De Utrechtse rechtbank buigt zich vandaag opnieuw over de verlenging van de tbs-behandeling van Martin C., de moordenaar van Sybine Jansons.



Het 13-jarige meisje uit Maarn verdween in 1999, toen ze van het Revius Lyceum in Doorn naar huis fietste. Later werd ze dood teruggevonden in de Grote Heycop. Buschauffeur Martin C., die eerder een serie gewelddadige verkrachtingen had gepleegd, werd veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs.



De rechter bepaalt of de Nieuwegeiner vorderingen heeft gemaakt en of hij nog langer behandeld moet worden. De uitspraak volgt over twee weken. Tot nu toe is zijn tbs vier keer met twee jaar verlengd, omdat uit rapportages steeds bleek dat hij nauwelijks vooruit gaat.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht