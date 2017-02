Voorbereiding kerstpakketten 2017 begint al in Houten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 07:14 uur | update: 07:53 uur

Kerstpakketten inpakken begint vaak al na de zomer. Foto: ANP

HOUTEN - De Expo in Houten biedt vandaag en morgen onderdak aan de Nederlandse Kerstpakkettenbeurs. Bezoekers kunnen zich alvast verdiepen in de trends die over ruim tien maanden heersen op de geschenkenmarkt.



De keuze om de beurs nu al te houden is een bewuste, zegt directeur Roy van der Laar. "Zoals iedere serieuze bedrijfstak waar veel geld in omgaat lopen we enkele seizoenen voor, zodat we op tijd klaar zijn." Het inpakken van kerstpakketten begint in de regel al na de zomervakantie.



De beurs wordt dit jaar voor de 22e keer gehouden en trekt naar verwachting zo'n duizend bezoekers.



