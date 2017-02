Vrouw steelt voor 310,44 euro aan boodschappen bij Jumbo Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 09:23 uur | update: 09:31 uur

Foto: Politie Nieuwegein

NIEUWEGEIN - In een Jumbo-supermarkt in Nieuwegein is een vrouw aangehouden die met een overvolle winkelwagen de zelfscankassa's passeerde zonder af te rekenen.



Een andere klant zag het gebeuren. Hij sprak de vrouw aan en haalde personeel erbij.



Onderzoek wees uit dat de vrouw voor 310,44 euro aan boodschappen in haar wagentje had liggen. Ze had geen plausibel verhaal, waarop ze is aangehouden voor winkeldiefstal.



De vrouw moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.



