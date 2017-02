Vreemde lucht in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 10:21 uur | update: 10:24 uur

Archief. Foto: Robin Utrecht, ANP

UTRECHT - Een merkwaardige stank trok maandag tussen ongeveer 16.00 uur en 23.00 uur over Utrecht.



Klachten kwamen onder meer uit Lunetten, Kanaleneiland en Hoograven. Sommige mensen spreken van een wietgeur en roken de lucht ook binnen. De Veiligheidsregio Utrecht zegt geen meldingen binnen te hebben gekregen, maar op de buurtapps en op Twitter vroegen meerdere mensen zich af wat er aan de hand was.



Vooralsnog is dat nog steeds onduidelijk. Wel is bekend dat dinsdagochtend in een groot deel van Brabant een vreemde geur wordt geroken. Onduidelijk is of dit te maken heeft met de stank in Utrecht. Volgens de brandweer trekt de geur in Brabant waarschijnlijk uit Duitsland van oost naar west over de provincie. Ook uit Noord-Limburg zijn klachten gekomen.



Om wat voor lucht het gaat, kan de woorvoerder in Brabant nog niet zeggen. De brandweer heeft in Duitsland navraag gedaan maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. Ook de Omgevingsdienst probeert de herkomst te vinden. "Maar de oorzaak hebben we nog niet kunnen vinden."



De milieuklachtencentrale wordt ondertussen platgebeld door mensen die klagen over chemische of kruidenlucht. De meldingen komen vooral uit de omgeving van Den Bosch, maar ook uit plaatsen uit de wijde omgeving.



