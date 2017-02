Dief rijdt Audi dwars door showroomruit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 10:47 uur | update: 10:51 uur

VEENENDAAL - Een inbreker heeft in Veenendaal een dure Audi door de glazen pui naar buiten gereden. De brutale diefstal vond zondagavond plaats bij garagebedrijf Van Leeuwen Auto's.



De dief sloeg showroomglas kapot en kon zo het garagebedrijf binnenkomen. Daarna wist de opvallend lange man in te breken in het kantoor, waar de kluis stond met de sleutels van de auto's. De inbreker gebruikte professioneel materiaal om de flinke kluis open te breken.



Toen hij de goede sleutel had gevonden, rende hij de showroom in, stapte in de Audi RS3 met kenteken 7-THZ-20 en reed dwars door de pui naar buiten. Buiten stond een handlanger op de uitkijk. De politie was na enkele minuten ter plaatse, maar toen waren de dieven al verdwenen.



Het autobedrijf is flink gedupeerd door de diefstal en heeft een oproep op Facebook gedaan om de criminelen te vinden. De politie hoopt dat getuigen zich melden op 0900-8844.



