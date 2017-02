Politie weet wie inbrekers basisscholen zijn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 11:15 uur | update: 11:31 uur

WIJK BIJ DUURSTEDE - De politie weet wie de mannen zijn die in november hebben ingebroken in basisscholen in Leersum en Wijk bij Duurstede. De recherche kwam de dieven op het spoor na tips van kijkers van Bureau Hengeveld.



In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november bezochten de verdachten de basisscholen De Schakel en De Hoeksteen in Leersum en de Windroos in Wijk bij Duurstede. In de nacht van 14 op 15 november werd er ingebroken bij 't Baken in Wijk bij Duurstede en de volgende nacht was het raak bij De Horn, de Werkschuit en het Palet in Wijk bij Duurstede.



Ze namen onder meer computerapparatuur mee, maar tijdens de inbraak in De Hoeksteen in Leersum stalen ze ook een saxofoon.



Uit bewakingsbeelden bleek dat het steeds om dezelfde mannen gaat. De verdachten worden binnenkort in de cel gezet, zo verwacht de politie.



