Medewerkers AxionContinu vragen hulp staatssecretaris

Medewerkers AxionContinu onderweg naar Den Haag. Foto: FNV

UTRECHT - Medewerkers van AxionContinu roepen de hulp in van staatssecretaris Van Rijn. Het personeel van de Utrechtse zorginstelling wil afspraken maken over arbeidsomstandigheden met de directie, maar volgens vakbond FNV verloopt het overleg niet voorspoedig.



De medewerkers eisen zekerheid over roosters en contracten en meer collega's op de werkvloer. Ze willen ook dat meer menselijke zorg kan worden gegeven aan de cliŽnten. "En een van de zorgen van mensen met flexcontracten is of je aaneengesloten uren krijgt of overal kleine gaten kunt opvullen", zegt Cihan Lacin van de FNV.



Lacin erkent dat onregelmatigheid hoort bij een flexcontract, maar zegt dat ondanks allerlei vacatures flexwerkers geen kans krijgen op een beter contract. De bond hoopt op een cao, maar daar moet de raad van bestuur van de instelling het mee eens zijn en die heeft daar geen zin in, zegt Lacin.



De vakbond heeft een rapport over de situatie bij de zorginstelling gemaakt. Die wordt aangeboden aan de Raad van de Raad van Bestuur van AxionContinu, maar gaat dus ook richting Den Haag. De FNV hoopt onder meer dat de Tweede Kamer zorgt voor een wettelijk verplichte minimumbezettingsgraad.





