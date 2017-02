Inzittenden dodelijk ongeluk Nieuwegein niet langer verdacht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 12:10 uur | update: 13:02 uur

NIEUWEGEIN - De drie jonge vrouwen uit Den Bosch die betrokken waren bij het fatale ongeluk in Nieuwegein waarbij de 23-jarige Ilias om het leven kwam, zijn niet meer verdacht. Dat zegt de politie. Ze waren al op vrije voeten.



De vrouwen van 16, 19 en 21 jaar zijn wel verhoord. "Ze waren inzittenden, maar we hebben het vermoeden dat meer mensen in de auto zaten", zegt een politiewoordvoerder.



Op de plek op de Utrechtsestraatweg waar Ilias overleed staan bloemen en zijn de sporen van het onderzoek zichtbaar. De politie brengt weinig naar buiten over het ongeluk. "We doen onderzoek naar een dodelijk ongeval en willen dat onderzoek geen schade berokkenen, daarom zijn we voorzichtig in het delen van informatie."



De politie stuurde vlak na het ongeluk een signalement uit van de eigenaar van de auto. Of deze persoon ook in de auto zat, wil de politie niet bevestigen. "We zochten hem omdat hij puur en alleen de eigenaar van de auto is. Dat zegt niet dat hij ook in de auto zat", zegt de politie.



Hoe de 23-jarige Utrechter om het leven kwam, is nog een raadsel. Een auto vloog uit de bocht en raakte vervolgens drie geparkeerde auto's. Het slachtoffer werd onder een van die auto's gevonden. Of hij daar liep, of uit de rijdende auto is geslingerd, is nog altijd onduidelijk.



Het onderzoek is nog in volle gang. Of er een nieuwe verdachte is wil de politie niet zeggen.



