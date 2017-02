Winter keert terug: sneeuw en vorst op komst

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 12:09 uur | update: 13:27 uur

Foto: Sander Peters

ZEIST - Wie al voorzichtig aan de lente zat te denken, komt bedrogen uit. Het gaat de komende nacht weer vriezen en er is sneeuw op komst, voorspellen weerkundigen.



Een neerslagzone komt halverwege de middag boven het midden en zuiden van het land tot stilstand. In eerste instantie valt er regen, maar gedurende de dag zal de neerslag geleidelijk overgaan in smeltende sneeuw. De avondspits kan druk verlopen door de regenval en natte sneeuw. Lokaal is er kans op gladheid.



Eind van de avond en vannacht kan ook verder naar het zuiden van het land op steeds meer plaatsen sneeuw vallen. In eerste instantie blijft de sneeuw alleen op auto's en gras liggen, maar naarmate de neerslag lang genoeg aanhoudt kunnen wegen ook een beetje wit kleuren, aldus Weeronline. Grote hoeveelheden neerslag vallen er niet, maar lokaal is een sneeuwdekje van 1 tot 3 cm niet uitgesloten, verwacht het weerbureau uit Zeist.



Dankzij de koude nachten kan in het weekend op ondergelopen weilanden geschaatst worden. Skeelerbanen lopen vanwege hun zwarte ondergrond risico om 's middags met te veel dooi te maken te krijgen, stelt Weeronline.



