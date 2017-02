Badr Hari moet straf voor mishandeling Koen Everink uitzitten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 12:47 uur | update: 13:09 uur

Badr Hari.

DEN HAAG/BILTHOVEN - De Amsterdamse kickbokser Badr Hari moet alsnog het restant van zijn celstraf uitzitten. De Hoge Raad bevestigde dinsdag in een arrest zijn veroordeling door het gerechtshof in oktober 2015.



Anderhalf jaar geleden werd Hari wegens een serie mishandelingen en pogingen daartoe twee jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Daarvan moet hij na aftrek van voorarrest nog circa een half jaar uitzitten. Hari verblijft overigens in Marokko, dat geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft.



Een van de slachtoffers van Hari was de inmiddels overleden Koen Everink. De zakenman werd bijna een jaar geleden vermoord gevonden in zijn huis in Bilthoven. In 2012, tijdens dancefeest Sensation in de Amsterdam Arena, werd Everink in het toilet van een skybox afschuwelijk toegetakeld door een groep mannen. De kickbokskampioen was een van hen.



