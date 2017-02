Korps Mariniers weinig populair bij vrouwen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 13:50 uur | update: 14:11 uur

Foto: ANP

DOORN - Het Korps Mariniers slaagt er nog niet in vrouwen aan zich te binden. Navraag door RTV Utrecht leert dat nog geen enkele vrouw zich heeft aangemeld.



De elite-troepen van de Koninklijke Marine werven sinds een maand ook vrouwelijke militairen. De mariniers zijn de laatste gespecialiseerde militaire eenheid in Nederland die de deuren voor vrouwen heeft geopend. Rekruten worden opgeleid op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.



ZELFDE EISEN

Defensie stelt aan vrouwen dezelfde eisen als mannen waar het gaat om selectie, opleiding en functie. Ook moeten ze onder operationele omstandigheden dezelfde prestaties kunnen verrichten.



De Luchtmobiele Brigade had bij de oprichting in 1992 al een vrouw in de gelederen en heeft sindsdien tientallen vrouwen een rode baret uitgereikt. Bij het Korps Commandotroepen is nog geen enkele vrouw geslaagd voor de Elementaire Commando Opleiding.



Verslaggeefster Anita Sara Nederlof ging in 2015 met 200 mariniers mee op training in Schotland.



Reacties van lezers Openstellen kan altijd, maar gezien eerdere resultaten bij het KCT betwijfel ik of Łberhaupt 1 vrouw ooit in staat zal zijn om, ook binnen die gevestigde en operationeel beproefde cultuur, aan de eisen te voldoen. Rest toch nog de vraag: waarom zou je dat willen en vooral, WAT voegt het toe? Erik uit Leusden | 07-02-2017 14:03 uur

