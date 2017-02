Op zoek naar de oudste putdeksel van Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 14:56 uur | update: 14:57 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - We zijn niets kwijt, maar we zijn toch op zoek. RTV Utrecht probeert de oudste putdeksel van de provincie te vinden. Kijkt u de komende dagen ook eens omlaag, want daar is heel veel te zien.



Putdeksels zijn er in allerlei soorten en maten. Op veel exemplaren staat een tekst en soms ook de naam van de gemeente die ze gelegd heeft, vaak met een jaartal.



CODES

Tegenwoordig staat er geen plaatsnaam en jaartal meer op kolken en putdeksels. Er staan wel codes op, want van elke deksel moet je terug kunnen vinden door wie hij gemaakt is en wanneer dat is gebeurd. Dat heet een batchcode.



KOSTENBESPARING

Het verdwijnen van de naam en het jaartal heeft waarschijnlijk vooral te maken met kostenbesparing. Zo hoeven deksels niet meer apart gemaakt te worden voor een gemeente. In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn ligt nog wel een putdeksel met naam en datum. Die is er zeventien jaar geleden neergelegd.



OUDSTE

Putdeksels of kolken worden meestal pas vervangen bij herbestrating. Er zijn genoeg exemplaren te vinden uit de jaren veertig of vijftig. De oudste die onze verslaggever Marc van Rossum du Chattel in de stad Utrecht heeft gevonden komt uit 1934 en ligt onder de Dom bij Flora's Hof.



Maar of dit ook de oudste putdeksel van de provincie Utrecht is, vragen wij ons sterk af. Kent u een oudere? Maak een foto en post hem op onze Facebookpagina of mail hem naar nieuws@rtvutrecht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht