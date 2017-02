Opnieuw jarenlange celstraffen voor woningoverval Lunetten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 14:55 uur | update: 15:00 uur

UTRECHT - Omar D. en Abdeslam A. zijn opnieuw veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen vanwege de gewelddadige woningoverval in Lunetten. De Amsterdammers moeten twaalf en elf jaar de cel in, bepaalde de rechter dinsdag in hoger beroep.



Vier gemaskerde mannen drongen in 2014 een huis binnen waar op dat moment een echtpaar, hun vier kinderen en een grootouder aanwezig waren. Ze bonden hen vast, bedreigden hen, schoten op de tv en sloegen en schopten het echtpaar.



Ook overgoten ze één van hun slachtoffers met een vloeistof en dreigden ze hem in brand te steken. Tijdens de politie-achtervolging even later zouden ze agenten hebben beschoten met een kalasjnikov. Ook kreeg één van de verdachten een politiekogel in zijn been.



SCHULDIG

Volgens de rechter zijn Omar D. en Abdeslam A. schuldig aan de woningoverval, gijzeling van kinderen en poging tot doodslag op de agenten. A. krijgt één jaar celstraf minder omdat niet bewezen is dat hij ook op agenten heeft geschoten.



Eerder werden de mannen veroordeeld tot dertien en elf jaar cel. Dat is in hoger beroep dus twaalf en elf jaar geworden. De twee andere daders die betrokken waren bij de woningoverval zijn nooit gevonden.



