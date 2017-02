Syntus past dienstregeling aan na bewogen start

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 15:16 uur | update: 15:44 uur

PROVINCIE UTRECHT - Busmaatschappij Syntus gaat enkele lijnen aanpassen om tegemoet te komen aan klachten van reizigers. Ook wil het busbedrijf zelf op een paar plekken een efficiencyslag maken. Begin maart gaat de nieuwe dienstregeling in.



Syntus heeft begin december het busvervoer in een groot deel van de provincie overgenomen. Dat was vanwege rechtszaken een haastklus, waardoor de start van de nieuwe dienstregeling niet vlekkeloos is verlopen.



KLACHTENREGEN

De klantenservice is sinds de start op 11 december overspoeld met reacties van reizigers. Volgens Hanneke Ruiter, communicatieadviseur van Syntus lag de piek in de eerste week op duizend reacties per dag. Dat gaat om klachten, maar ook om vragen van reizigers.



Inmiddels ligt dat aantal op ongeveer tweehonderd reacties per dag. "We zien nu al dat de reizigers steeds positiever de bus uitstappen. Onze chauffeurs en de klantenservice merken dat ook", zegt Ruiter, "Maar we zijn er nog niet en we werken er heel hard aan om de service te verbeteren."



RESERVECHAUFFEURS

Inmiddels rijden de Syntusbussen twee maanden en is duidelijk waar de knelpunten precies liggen. Zo worden sinds begin januari extra bussen ingezet en zijn reservechauffeurs beschikbaar om vertragingen op te kunnen vangen.



Ook is er inmiddels een medewerker op de verkeersleiding die zich alleen bezighoudt met het vervoer in de provincie Utrecht. Daardoor is onder meer de betrouwbaarheid op de Uithoflijnen is toegenomen.



De provincie was in januari nog niet helemaal tevreden over en begin maart volgen dan ook nieuwe aanpassingen. Zo stoppen over een maand de nachtbussen op lijn N126 van Amsterdam naar De Ronde Venen ook in Abcoude.



Verder gaan bussen naar de Uithof en Rijnsweerd vroeger in de ochtend rijden. De bussen op deze lijnen 202, 203, 204 en 206 krijgen meer tijd om de route te rijden zodat vertraging wordt voorkomen. Ook in Amersfoort krijgt buslijn 56 meer tijd, onder meer door niet te stoppen bij Meander MC.



OUDE BUSSEN

In de zomer moeten alle oude bussen waarmee Syntus rijdt vervangen zijn door nieuwe bussen. De oude bussen moesten nog worden ingezet, omdat het wagenpark van Syntus nog niet compleet was toen Syntus het busvervoer in de provincie overnam.



De chauffeurs kijken uit naar het moment dat alle bussen vervangen zijn, zegt Theo van Oostrum, chauffeur en voorzitter van de ondernemingsraad. "Iedereen geniet ervan dat je met een mooie bus mag rijden. Dat is echt wel een traktatie voor een chauffeur."



Reacties van lezers Dat reizigers 'steeds positiever de bus uitstappen', komt grotendeels door het feit dat de meeste reizigers opgelucht zijn, dat die ellendige busreis achter de rug is! Tegenwoordig wordt er door Syntus spookgereden. Piet uit Amersfoort | 07-02-2017 15:55 uur

