"Tbs moordenaar Sybine Jansons slaat niet aan, verlof nog geen optie"

Auto met stoffelijk overschot van Sybine rijdt door Maarn (1999). Foto: ANP

MAARN/NIEUWEGEIN - Het OM wil dat de tbs-behandeling van Martin C. nog twee jaar door gaat. De Nieuwegeiner werd jaren geleden veroordeeld voor de moord op de 13-jarige Sybine Jansons uit Maarn.



Hij kreeg 18 jaar cel en tbs. De rechter toetst iedere twee jaar of hij vorderingen heeft gemaakt en of hij nog langer behandeld moet worden.



Tot nu toe is zijn tbs vier keer met twee jaar verlengd omdat hij onvoldoende vooruitgang boekt. Ook nu dringen zijn behandelaars daarop aan: volgens hen is de kans op herhaling groot als C. terugkeert in de maatschappij.



MOORD

Jansons verdween in 1999 toen ze van het Revius Lyceum in Doorn naar huis fietste. Later werd ze dood teruggevonden in de Grote Heycop. Buschauffeur Martin C. bleek de schuldige. Hij was eerder verantwoordelijk voor een serie gewelddadige verkrachtingen.



BEHANDELING WERKT NIET

C. was aanwezig dinsdagmiddag toen het OM en de rechter in Utrecht zich bogen over zijn lot. Hij werkt naar eigen zeggen mee aan zijn behandeling, "maar ik lijk geen stap verder te komen". Het OM benadrukt ook dat C. meewerkt aan de behandeling, maar dat "de kern van het probleem" niet wordt geraakt.



VERLOF

Op verlof gaan is eveneens geen optie volgens de behandelaars van C. Dan is er grote kans dat de Nieuwegeiner de fout in gaat. Zelfs begeleid verlof zien de behandelaars niet zitten.



De ouders van Sybine Jansons waren aanwezig in de rechtszaal. Over twee weken bepaalt de rechter definitief of de behandeling van C. nog door moet gaan.



