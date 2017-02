Utrechtse 'Skatekeet' Europees kampioen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 16:21 uur | update: 16:23 uur

Foto: Keet Oldenbeuving Facebook

UTRECHT - Keet Oldenbeuving (12) uit Utrecht, beter bekend als Skatekeet, is in Parijs Europees kampioen skateboarden geworden bij de meiden onder de 16 jaar.



Keet werd ook derde bij de jongens. Ze pakte met haar prestatie belangrijke punten voor het wereldbekercircuit.



Keet noemt zichzelf Skatekeet en werd bekend door een documentaire op Zappelin. Ze oefent veel in het Utrechtse Griftpark. Vorig jaar maakte RTV Utrecht een reportage over haar.



Skateboarden neemt enorm toe in populariteit, zeker nu het een olympische sport wordt op de Spelen van Tokio in 2020. Een NK voor jongens was er al een tijdje. Het kampioenschap voor meisjes kwam er dit jaar voor het eerst bij.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht