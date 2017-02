Auto in vangrail A2 bij Nieuwegein, dikke files tot gevolg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 16:51 uur | update: 17:52 uur

NIEUWEGEIN - Op de A2 bij Nieuwegein is dinsdag rond 16.00 uur een auto tegen de vangrail geklapt. De bestuurster kwam met de schrik vrij, wel ontstond een file.



In de richting van Den Bosch werd een rijstrook afgesloten met forse opstoppingen tot gevolg. Tussen Vinkeveen en Utrecht waren automobilisten zo'n drie kwartier langer onderweg.



Bij het ongeluk was ook een vrachtwagen betrokken, die stopte verderop in de vluchtstrook. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Het is dinsdag sowieso vrij druk tijdens de avondspits vanwege het regenachtige weer.



