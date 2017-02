Groenhorst College laat leerlingen gangen bewaken

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 17:03 uur | update: 17:12 uur

Foto: RTV Utrecht

MAARTENSDIJK - Het Groenhorst College in Maartensdijk wil dat leerlingen hun pauze houden in de kantine, maar veel scholieren blijven liever hangen in de gangen. De school heeft daarom leerlingen getraind om hun schoolgenoten aan te spreken.



Een groep scholieren van rond de 14 jaar oud is opgeleid als steward. Ze hebben de afgelopen tijd van stewardtrainer Michiel Meijer geleerd hoe ze hun schoolgenoten het beste kunnen aanspreken. De scholieren hebben ook van stewards van FC Utrecht gehoord hoe ze in Galgenwaard de supporters in goede banen leiden.



Op leerlinge Aamira heeft haar functie als steward een positief effect. "In de klas was ik erg stil, maar nu durf ik gewoon op mensen af te stappen." Ook om leerlingen die ouder zijn dan ze zelf is aan te spreken op hun gedrag. "Ik heb mijn lengte gelukkig al mee, maar ik ben nu ook veel zelfverzekerder."



Het project pas in de filosofie van het Groenhorst College. De school in Maartensdijk is een zogeheten Positive Behaviour School (PBS). Dat wil zeggen dat de school positief gedrag stimuleert. Het is de tweede keer dat de school het stewardproject inzet om leerlingen aan te spreken.



Reacties van lezers Ik lees hier nu voor het eerst dat pauze houden in de kantine in plaats van in de gangen onder 'positief gedrag' valt. Hoezo is pauzeren in de gang niet-positief gedrag? Wat een kul. mick uit Utrecht | 07-02-2017 17:28 uur

