Onopvallende agenten pakken 9 dieven in winkelcentrum Bisonspoor

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 16:46 uur | update: 16:59 uur

Foto: Google Streetview

MAARSSENBROEK - In winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek zijn negen winkeldieven aangehouden, meldt de politie dinsdag.



De arrestaties waren het gevolg van een gerichte actie na een melding van een winkelier bij wie voor een groot bedrag aan spullen was gestolen.



Agenten in burger besloten vorige week te surveilleren in het winkelcentrum en wisten dus negen mensen te betrappen.



De politie waarschuwt dat dit soort acties vaker zullen plaatsvinden in het winkelcentrum.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Zeeeeer, goed werk van de politie. En nu zo'n controle iedere dag uitvoeren. Tjonge, wat een winkeldieven gaat dit opleveren. Eindelijk wordt dit land eens wakker en hopelijk wordt dit in heel Nederland opgevolgd. A.S. uit Utrecht | 07-02-2017 17:50 uur

Nieuwsoverzicht