Politie zoekt getuigen van fataal ongeluk Nieuwegein

NIEUWEGEIN/UTRECHT - De donkerblauwe Volkswagen Passat die afgelopen weekend betrokken was bij het dodelijke auto-ongeluk in Nieuwegein, kwam vanuit Utrecht. De auto reed enige tijd voor de fatale crash nog op de Cartesiusweg.



Vanaf daar ging de wagen naar de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein, waar de 23-jarige Utrechter Ilias om het leven kwam. Hoe dat gebeurde is nog een raadsel.



De Volkswagen Passat vloog uit de bocht en raakte vervolgens drie geparkeerde auto's. Het slachtoffer werd onder een van die auto's gevonden. Of hij daar liep of uit de rijdende auto is geslingerd, is nog altijd onduidelijk.



GETUIGENOPROEP

De politie roept nu getuigen op om foto's en beeldmateriaal van na de crash te delen. Ook wil de recherche spreken met mensen die de wagen hebben zien rijden in Utrecht of Nieuwegein. Mogelijk ontstaat zo een beter beeld van het hoe en waarom van het ongeluk.



TRIO VROUWEN

Nog altijd is niet duidelijk wie de bestuurder van de auto was. Drie vrouwen uit Den Bosch die betrokken waren bij het ongeluk, zijn niet meer verdacht. De vrouwen van 16, 19 en 21 jaar zijn wel verhoord. "Ze waren inzittenden, maar we hebben het vermoeden dat meer mensen in de auto zaten", zegt een politiewoordvoerder.



Reacties van lezers Hoezo zijn de drie vrouwen vrijgelaten en niet meer verdacht? Zij zaten toch in de auto waar mogelijk meer passagiers en waarschijnlijk de verdachte bestuurder in reden? En dan weten ze van niets? Vrij ongeloofwaardig vind ik. Liegen en zwijgen in commissie heet dat. Rekenaar uit Reek | 07-02-2017 17:44 uur Toch wel raar. De drie vrouwen die in de auto zaten kunnen niet zeggen wie de bestuurder was en evenmin of Ilias in de auto zat of een passant was. Alledrie hun tong verloren en plotselinge geheugenverlies? mick uit Utrecht | 07-02-2017 17:32 uur

