Noord-Holland: maximaal drie gemeenten in Gooi- en Vechtstreek

EEMNES - De provincie Noord-Holland wil dat de Gooi- en Vechtstreek in de toekomst maximaal drie gemeenten telt. Het provinciebestuur begint "open overleg" met de betrokken gemeenten en neemt in de plannenmakerij ook de toekomst van de Utrechtse gemeente Eemnes mee.



Noord-Holland vindt de bestuurskracht van de meeste gemeenten in de streek onvoldoende en daarom zou gefuseerd moeten worden. De samenwerking van Blaricum en Laren met Eemnes vindt het provinciebestuur wel krachtig genoeg, maar het zal een zorgenkindje blijven, schrijft het provinciebestuur. Mogelijk zou dan ook Eemnes moeten fuseren.



Hoe de herindeling eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Er is veel verzet, erkent ook de provincie. "Wij constateren dat er zeer verschillend wordt gedacht over de bestuurlijke toekomst van de gehele regio en dat de diverse standpunten lastig zijn te combineren."



De provincie neemt een advies om te komen tot ťťn gemeente in de hele Gooi- en Vechtstreek in ieder geval niet over en ook wordt niet vastgehouden aan een eerder plan dat de provincie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde. In dat plan stond dat Hilversum, Weesp en Wijdemeren samen zouden moeten gaan en Bussum, Muiden en Naarden zouden moeten fuseren. Eemnes zou dan in ťťn gemeente komen met Blaricum, Laren en Huizen.



