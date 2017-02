Eemnes verbijsterd over fusieplan Noord-Holland

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 20:58 uur | update: 20:58 uur

Wethouder Niels Rood baalt. Foto: RTV Utrecht

EEMNES - De gemeente Eemnes is helemaal niet blij met de provincie Noord-Holland, die wil dat de Gooi- en Vechtstreek nog uit maximaal drie gemeenten bestaat.



Volgens wethouder Niels Rood is een kleinschalige gemeente die dicht bij de burger staat juist goed. "Ik denk dat als je in Amsterdam woont, je begrijpt dat de wethouder niet altijd tijd heeft voor jouw perikelen. Maar in een klein dorp zijn mensen dat toch enigszins gewend."



Eemnes, dat in de provincie Utrecht ligt, werkt momenteel al samen met de Noord-Hollandse gemeenten Laren en Blaricum. Maar alleen die samenwerking is onvoldoende, liet de provincie Noord-Holland dinsdag weten.



TELEURGESTELD EN VERBIJSTERD

Teleurgesteld en verbijsterd, zo omschrijft Eemnes het gevoel na het advies van Noord-Holland. "Wij zijn drie zelfstandige bestuurskrachtige gemeenten; zo heeft onderzoek bij herhaling uitgewezen."



De provincie Noord Holland gaat nog in overleg met alle betrokken gemeentes, waaronder ook Hilversum, Weesp, Wijdemeren, Bussum, Muiden en Naarden.



De gemeente Eemnes laat weten ook mee te gaan doen aan dat overleg.



