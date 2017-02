OM eist halfjaar cel voor malafide reclassering-medewerkers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 7 februari 2017, 20:16 uur | update: 20:17 uur

Een jongeren voert zijn taakstraf uit. Foto: ANP

MAARSSEN - Het OM heeft in hoger beroep zes maanden cel geŽist tegen twee medewerkers van de reclassering. Ze zouden zich hebben laten omkopen door mensen die een taakstraf moesten uitvoeren.



In ruil voor geld hoefden veroordeelden niet of slechts deels te werken. Dat gebeurde in de omgeving van Maarssen.



Volgens het OM gaat het om "ernstige strafbare feiten die de rechtsstaat raken". Daarom is een onvoorwaardelijke celstraf geŽist. "Verdachten hadden een voorbeeldfunctie en saboteerden doelbewust de rechterlijke uitspraken."



Eerder veroordeelde de rechter de mannen van 63 en 58 jaar oud al tot een celstraf van een halfjaar. Maar de mannen gingen in hoger beroep.



