Code geel: pas op voor gladheid morgenochtend

dinsdag 7 februari 2017, 20:50 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het KNMI waarschuwt voor een gladde ochtendspits woensdag en heeft code geel afgegeven. "Pas uw rijgedrag aan", schrijft het weerbureau. "Volg weerberichten en waarschuwingen."



Lichte neerslag bevriest vannacht mogelijk, met gladde wegen tot gevolg. Op sommige plekken in Nederland kan het ook een beetje sneeuwen, maar dat is waarschijnlijk niet in onze provincie.



De waarschuwing geldt in Utrecht van 4.00 uur 's nachts tot 11.00 uur 's ochtends. Ook in de provincies Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland is code geel van kracht.



Meerdere gemeentes in onze regio hebben al aangekondigd vannacht te gaan strooien.



