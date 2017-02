Uitspraak in beroepszaak Utrechtse serieverkrachter

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 06:30 uur | update: 06:30 uur

Het hof tijdens een eerdere zittingsdag in de beroepszaak Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De rechter komt vandaag met een uitspraak in de hoger-beroepszaak van de Utrechtse serieverkrachter. Vorig jaar kreeg Gerard T. al zestien jaar cel opgelegd, maar hij ging in hoger beroep, in de hoop op een lagere straf.



De verdediging van T. betoogt dat het dna-bewijs rammelt en dat justitie aan tunnelvisie heeft geleden. Het OM eist opnieuw zestien jaar.



Verslaggever Mark van der Wel is aanwezig in de rechtszaal. De zaak is op de voet te volgen via Radio M., de website en ook via de RTV Utrecht-app en Twitter.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht