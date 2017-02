Fort bij Amstelhoek wil volgend jaar open

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 06:42 uur | update: 06:56 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark van der Wel

AMSTELHOEK - Vrijwilligers die het fort in Uithoorn bij Amstelhoek opknappen, hopen dat het bouwwerk binnenkort open kan voor publiek. Op dit moment kan niemand de restauratie van het fort zien, want daarvoor moet eerst het bestemmingsplan veranderd worden.



Volgens het bestemmingsplan mag het fort op dit moment alleen gebruikt worden voor 'training en opleiding'. "Dat is dus voor gesloten activiteiten", zegt eigenaresse Mirjam Schaap. "Als je het bestemmingsplan wilt wijzigen zijn daar heel veel partijen bij betrokken. Dat maakt het complex."



In het fort is veel interessants te zien voor wie van geschiedenis houdt. Zo werd het tijdens de Koude Oorlog in het diepste geheim gebruikt als wapenopslag. De vrijwilligers doen dan ook nog af en toe mooie vondsten. "Vorig jaar nog een granaat", vertelt een van de mensen die er aan het werk zijn. "Het werd helemaal afgezet met lint, niemand mocht erbij komen."



Volgend jaar hoopt het fort de eerste bezoekers te kunnen ontvangen. Aanmelden als vijwilliger kan via de site van het fort.



