Eten voor Zimbabwe bij Happietaria

UTRECHT - In het Johannescentrum op de Utrechtse Moezeldreef wordt woensdagavond opnieuw de Happietaria geopend, een tijdelijk restaurant gerund door studenten en vrijwilligers. In vijf weken proberen ze zoveel mogelijk geld te verdienen, de opbrengst gaat volledig naar een goed doel.



Simone Beer, een van die studenten die meedoen aan het jaarlijks terugkerende project, zegt dat de kaart twee A4'tjes beslaat. Daar staan gerechten op als bietencarpaccio, boeuf bourguignon en witte chocoladetaart. "We hebben de gerechten bedacht samen met een professionele kok. Die is ook iedere avond in het restaurant. Je zou zeggen dat studenten niet goed kunnen koken, maar op deze manier komt het helemaal goed."



Het geld dat dit jaar wordt opgehaald gaat naar de organisatie Tear, die jongeren in Zimbabwe weerbaar wil maken, economisch en anderszins. "Ze leren eigen bedrijfjes oprichten en worden ook geholpen in de strijd tegen hiv, een vrij groot probleem in Zimbabwe."



De Happietaria haalde vorig jaar een recordbedrag van ruim 52.000 euro op. Dit jaar zet de organisatie in op minimaal 40.000 euro.



