Kettingbotsing bij Bunnik: A12 deels dicht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 07:38 uur | update: 09:14 uur

Foto: Bjorn Oostrom / Twitter

BUNNIK - Op de A12 zijn meerdere rijstroken dicht richting Arnhem na een kettingbotsing net voorbij knooppunt Lunetten, bij Bunnik. Bij het ongeluk waren zeven auto's en een motorrijder betrokken. Dat meldt de politie.



Wat de precieze oorzaak is van het ongeluk is niet bekend. In ieder geval de motorrijder heeft letsel opgelopen.



Er staan lange files in beide richtingen. Verkeer in oostelijke richting kan het beste vanaf knooppunt Oudenrijn kiezen voor de A2 en de A15. Verkeer vanuit Utrecht kan omrijden via de A27, A28 en de A1.



Rijkswaterstaat verwacht rond 09.15 uur klaar te zijn met de afhandeling.



