Posterplakoorlog in Leusden

LEUSDEN - In dit digitale tijdperk lijken politieke affiches op posterborden niet helemaal meer van deze tijd, maar in Leusden is niets minder waar. Vrijwilligers die zich inzetten voor de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen vliegen elkaar flink in de haren over de plakregels.



Wim van Leeuwen van de SP is dezer dagen de gebeten hond: hij heeft drie posters van zijn partij geplakt, waar er maar een mag hangen. "Ik vond het wel mooi staan, drie posters naast elkaar. Meer dan de helft van het bord is toch nog leeg."



De VVD heeft laten weten dat de SP nogal "agressief plakt." Albert Kramer, campagneleider van het CDA, wil op die kwestie niet specifiek ingaan maar hij zegt dat zijn partij zich in ieder geval netjes aan de plakregels houdt.



De strategie die de verschillende partijen hanteren bij het posters plakken, verschilt nog op een ander punt. Zo komen op de CDA-posters de laatste jaren steeds meer gezichten te staan. "Het is 'people management' geworden", aldus Kramer.



Campagneleider Joop Welter zegt dat het SP juist niet voor gezichten kiest. "Bij ons staan er meer teksten over lagere huren en hogere lonen bijvoorbeeld. Het gaat ons dus echt om de inhoud."



