Radicaliserende jongeren belicht in De Flint

AMERSFOORT - Een voorstelling die deze week in theater De Flint speelt, maakt de tongen los in Amersfoort. In 'Jihad de voorstelling' wordt het verhaal verteld van jongeren die naar het Midden-Oosten afreizen om zich aan te sluiten bij extremisten.



Achterliggende gedachte van het theaterstuk is dat radicalisering veel in het nieuws, maar onder jongeren een onderwerp waar weinig over wordt gesproken. Veel leraren willen het in de klas niet bespreken, uit angst voor ruzies.



Na de voorstelling wordt in de zaal een gesprek gehouden over radicalisering en wederzijdse acceptatie tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Christine de Jager, die verantwoordelijk is voor het educatieve aspect rondom de voorstelling, zegt dat veel jongeren dan hun hand opsteken als gevraagd wordt wie zich hier niet thuis voelt. "Het is dus een gevoel dat dus wel leeft. Men kan in het nagesprek ook op elkaar reageren. Dan worden niet meteen alle antwoorden gegeven, maar dan ga je tenminste de discussie aan."



Het theaterstuk gaat gepaard met lesmateriaal over radicalisering en aanverwante thema's als identiteit en discriminatie.



De belangstelling strekt zich ook verder uit dan alleen jongeren. Verschillende moskeebesturen hebben voor woensdagavond 180 stoelen bij de voorstelling gereserveerd.



