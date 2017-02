Masturberende man in Amersfoortse bus meldt zich

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 13:35 uur | update: 13:48 uur

Foto: RTV Utrecht / Hanneke Sikkes

AMERSFOORT - De schennispleger die in Amersfoort masturbeerde in een bus, is naar de politie gestapt. Als hij zich niet zou melden op het bureau, zouden er woensdag camerabeelden van hem worden vertoond in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.



De man van in de twintig meldde zich dinsdag op het politiebureau. Hij komt uit de gemeente Amersfoort.



BUS

Op 23 december sloeg de man toe in een bus van Syntus bij de Hogeschool Utrecht aan De Nieuwe Poort. Hij ging naast een 19-jarige vrouw zitten en bevredigde zichzelf.



De vrouw rende in paniek naar de chauffeur, die 1-1-2 belde en de deuren van de bus probeerde te sluiten. Maar de vieze man wist weg te glippen.



