Dashcam filmt zware crash tijdens politieachtervolging Leusden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 11:21 uur | update: 11:45 uur

Foto: Break Clips

LEUSDEN - Er zijn beelden op YouTube gezet van een zware crash tijdens een politieachtervolging in Leusden.



Het ongeluk gebeurde op 16 december op de afrit van de A28. Op dashcambeelden die online zijn gezet door Break Clips zien we hoe de vluchtauto met hoge snelheid een rood verkeerslicht passeert en een andere auto ramt.



Eťn persoon raakte zwaargewond door de klap en moest door de brandweer uit de auto worden gehaald. Twee mannen vluchtten het bos in en werden later aangehouden. De politie zette bij de zoektocht een helikopter en honden in.



Waarom de politie achter de mannen aan zat is niet bekend.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Zo hey, ze vliegen bijna het raam van de bestuurder in. Hopelijk ziet de rechter hier doodslag in. Stelletje idioten. JD uit Utrecht | 08-02-2017 12:03 uur Zo rijden is al een poging tot doodslag. De idioten. Nooit meer een rijbewijs geven, nu een goede straf. Laat ze de rest van hun leven maar fietsen. Ik hoop dat de gewonde snel herstelt. gaulette uit De Meern | 08-02-2017 11:37 uur

Nieuwsoverzicht