Catharijneconvent helpt protestanten hun inventaris te waarderen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 11:17 uur | update: 11:31 uur

De kroonluchters in de Grote Kerk van Dordrecht mogen er bijvoorbeeld best wezen. Foto: ANP Robert Vos

UTRECHT - Dat het 'rijke roomse leven' veel mooie kerkelijke spullen voortbracht weet iedereen. Maar de gedachte dat het in de protestante kerken maar een kale boel is, berust op een vooroordeel. Dat zegt Anique de Kruijf, hoofd van de afdeling erfgoed in kerken en kloosters van Museum Catharijneconvent in Utrecht.



Dit museum legt momenteel samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in het Belgische Leuven de laatste hand aan een handleiding voor het opstellen van een kerkinventaris, speciaal voor de beheerders van de protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen.



"In kerken zijn ze soms zelf verrast hoe waardevol hun spullen zijn", zegt De Kruijf. Dat komt doordat die meestal nog gewoon als liturgische gebruiksvoorwerpen worden toegepast en niet zozeer als kunst worden gezien. "Het komt voor dat een 17de-eeuws avondmaalzilver gewoon wordt gebruikt."



Ook veel protestantse kerken vinden hun basis in een ver verleden en mede daardoor kunnen ze soms nog beschikken over fraaie preekstoelen, orgels, kroonluchters, wandschilderingen, glas-in-loodramen, schilderijen, prenten, tekeningen en beeldhouwwerken.



Inventariseren is belangrijk voor een verantwoord beheer, het liefst met een erfgoedspecialist erbij, zegt De Kruijf. De handleiding wordt op 18 februari gepresenteerd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht