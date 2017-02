Serieverkrachter Gerard T. 16 jaar de cel in

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 14:00 uur | update: 14:36 uur

UTRECHT/ARNHEM - Nieuwegeiner Gerard T. krijgt een gevangenisstraf van 16 jaar in de Utrechtse serieverkrachtingszaak. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald in de beroepszaak over de verkrachtingen in en om Utrecht.



Gerard T. was een jaar geleden veroordeeld tot 16 jaar cel. Hij was in beroep gegaan tegen dat vonnis, omdat er fouten zouden zijn gemaakt met het dna-bewijs. De verdediging van de Nieuwegeiner betoogde verder dat het rechercheteam aan tunnelvisie zou leiden.



Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep opnieuw 16 jaar cel geŽist. Het hof meent dat T. niet in aanmerking komt voor strafvermindering omdat er vrees is voor herhaling ťn omdat hij nergens aan mee wil werken. T. was ook nu niet bij de uitspraak.



Volgens de rechter stelt T. nog altijd zijn eigen belang boven dat van zijn slachtoffers. "Hij nam nam geen verantwoordelijkheid en gaf geen openheid van zaken. Maar de vrouwen hebben nog altijd last van de verkrachtingen. Levens zijn blijvend ontwricht. De verkrachtingen gaven een grote groep mensen een onveilig gevoel."



GEBREK AAN GEWETEN

In de eerdere behandeling van de zaak legde de rechtbank in Utrecht de 52-jarige T. de maximale straf op voor drie verkrachtingen in 1995 en een in 2001. De rechter sprak destijds van een volstrekt gebrek aan geweten. T. werd ook veroordeeld tot betaling van ruim 35.000 euro aan een van de slachtoffers.



De verkrachtingen in en om Utrecht hielden de stad jarenlang in de greep. Jonge vrouwen die in het donker fietsten waren steevast het slachtoffer en omdat veel zaken rond De Uithof speelden was de veiligheid van vrouwelijke studenten in die periode een hot item.



In juli 2014 liep Gerard T. plotseling tegen de lamp als waarschijnlijke dader van de verkrachtingen. Dat gebeurde toen hij dna moest afstaan vanwege een fietsendiefstal.



